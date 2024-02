Karina Raaijmakers wordt lid raad van bestuur NZa

Geranne Engwirda, bestuursvoorzitter van de NZa: “Karina heeft het toezicht van de NZa de afgelopen jaren met hart voor de zorg verder ontwikkeld. Ook heeft ze vorig jaar laten zien een goede bestuurder te zijn. Ze is een inspirende, vernieuwende en verbindende collega. Ik verheug me dan ook op onze samenwerking in haar nieuwe rol.”

Karina Raaijmakers

Karina Raaijmakers: “De NZa is een mooie organisatie met een uitdagende en uiterst relevante opdracht: het borgen van toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. Ik kijk ernaar uit om me hiervoor de komende jaren vanuit mijn nieuwe rol te blijven inzetten, samen met alle geweldige collega’s en spelers in het domein van zorg en welzijn.”

Raaijmakers studeerde Economie en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze begon haar loopbaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na een aantal jaren bij een adviesbureau dat zich richt op het verbeteren van toezichthoudende organisaties, keerde ze in 2016 terug naar de AFM als hoofd Toezicht Verzekeren en Pensioenen. In 2018 startte Raaijmakers als directeur Toezicht bij de NZa. Vorig jaar trad zij tien maanden op als waarnemend bestuursvoorzitter van de NZa.