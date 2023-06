Károly Illy nieuwe directeur van het Longfonds

De raad van toezicht (rvt) van het Longfonds heeft Károly Illy benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Illy is nu nog kinderarts bij Ziekenhuis Rivierenland Tiel en is tot medio juni voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Bij het Longfonds neemt hij per 1 oktober het stokje over van Michael Rutgers.

Illy werkt bijna 30 jaar als kinderarts bij Ziekenhuis Rivierenland, waarvan 8 jaar als voorzitter van de medische staf. Sinds 2008 heeft hij zich ingezet als medisch specialist patiëntveiligheid. Naast zijn werk bij het ziekenhuis is Illy vanaf 2016 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en bestuurslid van de European Academy of Paediatrics. Ook is hij vicevoorzitter van de rvt bij Pantein Zorggroep. Verder is hij lid van het Outbreak Management Team.

Preventie

Per 1 oktober gaat Illy aan de slag als directeur-bestuurder van het Longfonds, de grootste longpatiëntenorganisatie van Europa. “Ik kijk er enorm naar uit om mij in te zetten voor de belangenbehartiging van de 1,2 miljoen mensen met een longziekte”, reageert Illy op zijn benoeming.

“Hij is inhoudelijk sterk op het gebied van longziekten en heeft veel ervaring in het politieke domein door zijn rol in het OMT. Net als Longfonds zet hij zich al jarenlang in voor preventie van longziekten en voor een Rookvrije Generatie”, zegt Rutgers over zijn opvolger.