Kinderartsen roepen op tot rookverbod auto

Nederlandse kinderartsen pleiten voor een verbod op roken in auto’s. “Vroeger vonden we het ook heel normaal om op werk of in publieke ruimtes te roken, daar kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen”, zegt kinderarts Jasper Been van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. “Ik hoop dat dit straks ook geldt voor roken in de auto met kinderen erbij.”

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vindt het ook hoog tijd dat het onderwerp in Nederland op de agenda komt. “Tabaksrook in een kleine ruimte zoals de auto is heel schadelijk voor kinderen”, zegt NVK-voorzitter Károly Illy. “Een raampje openzetten is echt niet genoeg.”

Kinderarts Been becijfert dat de concentratie fijnstof in een auto waarin wordt gerookt tot 11 keer hoger oploopt dan in de gemiddelde kroeg voordat het rookverbod in de horeca werd ingevoerd. “Kinderen kunnen hierdoor op jonge leeftijd luchtwegklachten ontwikkelen zoals astma-aanvallen”, zegt hij.

In een analyse van meerdere onderzoeken naar het onderwerp verwijst Been naar de ervaringen in landen waar al een verbod in auto’s met kinderen is ingevoerd, zoals Canada, het Verenigd Koninkrijk en delen van de VS. Volgens die studies scheelt het verbod behoorlijk wat blootstelling aan schadelijke tabaksrook: naar schatting tot ruim 30 procent.

Als de regels veranderen, is roken in de auto niet alleen een overtreding die beboet kan worden. Het kan uiteindelijk ook leiden tot verandering van de maatschappelijke norm, hoopt de kinderarts-neonatoloog van het kinderziekenhuis, dat valt onder het Erasmus MC.

De onderzoekers wijzen op een opinieonderzoek dit jaar waarin de conclusie is dat een rookverbod in auto’s met kinderen veel steun heeft. Negen op de tien mensen die deelnamen aan een peiling van onderzoeksbureau Kantar was voor een verbod. Dat geldt ook voor acht op de tien rokers. (ANP)