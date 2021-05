Katrin Brand en Monique de Vos lid van rvc Evita Zorg

Katrin Brand en Monique de Vos treden vanaf 9 juni toe tot de raad van commissarissen van thuiszorgorganisatie Evita Zorg. Brand werkt op dit moment als investment managers bij NLFI, de beheerder van de overheidsbelangen in ABN AMRO en de de Volksbank. De Vos is partner bij Chasse Executive Search, een bemiddelaar voor het vinden van topbestuurders en commissarissen.

Brand deed een studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit waarna ze ruim zes jaar werkte aan bedrijfsovernames en -waarderingen bij BDO Corporate Finance. In 2009 kwam ze in dienst van het ministerie van Financiën, waar zonder meer betrokken was bij de kapitalisatie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. Katrin houdt zich onder meer bezig strategie, kapitaal- en fundingposities. Naast haar werk bij NLFI is zij lid van de raad van toezicht van Stichting KinderRijk.

De Vos zit verder in raad van advies van het Dordrechts Museum en zij is via een aantal commissies actief op het gebied van het bevorderen van meer diversiteit in topbesturen. De raad voor commissarissen van Evita Zorg bestaat straks naast Katrin Brand en Monique de Vos, uit Piera Mereu (voorzitter) en Timo Schrama.

Evita Zorg heeft als werkgebied vooral de regio Haaglanden. In 2019 had de organisaties 834 klanten