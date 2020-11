Kees Oosterling van Stichting JOW! wint Jo Visser Award

JOW!

Jongeren die bij JOW! zijn aangesloten komen bij senioren thuis of ze zijn actief binnen zorginstellingen. Via een eigen dashboardsysteem worden er matches gemaakt tussen de jongeren en ouderen, en plannen de koppels hun afspraken en activiteiten. Ook kunnen jongeren die voor JOW! actief zijn een beroep doen op een E-learningmodule die speciaal voor hen is ontwikkeld. Daarin leren ze onder andere meer over “ouderen en ouder worden” en over het verpleeghuis. Het initiatief maakte een opstart door in Zwolle en is inmiddels bezig aan een landelijke opmars.

Nooit vereenzaamd

Oosterling is niet alleen bestuurslid van Stichting JOW!, hij zet zich ook buiten de in voor het in contact brengen van jongeren en ouderen. Hij is bijvoorbeeld ‘student’ bij de opleiding Toegepaste Gerontologie. Hij kreeg in zijn leven veel te maken met verlies en weet goed wat eenzaamheid is. “Vereenzaamd” is hij echter nooit. Daarmee is hij een voorbeeld voor zowel jongeren als ouderen. “Je moet in beweging blijven,” zegt Oosterling. “Of je nou jong bent of oud, als je gaat stilzitten is het gedaan.”

Slechte HR-systemen in de zorg

Bij de uitreiking van de Award maakte Stichting JOW! kenbaar haar match-systeem beschikbaar te stellen aan alle zorginstellingen in Nederland, ter ondersteuning van hun HR-systemen. Uit onderzoek van de Commissie Werken in de Zorg bleek namelijk dat van de 22.817 mensen die zich aanmeldden via een platform van ActiZ om te komen helpen in de zorg, 7.974 mensen werden voorgesteld aan zorginstellingen en uiteindelijk ongeveer 2.000 op andere wijze aan het werk zijn gegaan in de zorg. De commissie stelt onder andere dat slecht ontwikkelde HR daaraan ten grondslag ligt en dat er veelal sprake is van ‘handwerk’ bij de werving en matching. Stichting JOW! Hoopt dat hun systeem deze problemen oplost.