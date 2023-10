Keizer Kliniek gaat samenwerken met Voca Zorg

“Met Voca Zorg willen wij zowel onze eigen bedrijfsvoering verbeteren en op een eerlijke en meer duurzame wijze omgaan met de inzet van zzp’ers”, aldus Maria van Amerongen, HR-manager van Keizer Kliniek: “Flexibele inzet van gekwalificeerd personeel is van groot belang voor onze dienstverlening. Met Voca Zorg willen we daarin verder groeien.”

Voca Zorg is een platform voor en van zorg zzp’ers. Zorginstellingen en zzp’ers kunnen met Voca Zorg gratis met elkaar in contact komen om diensten te kunnen boeken en personeelsplanningen sluitend te krijgen. De zorginstelling betaalt per geslaagde match een vergoeding aan het platform en gaat met individuele zzp’ers overeenkomsten aan. Met Voca Zorg kunnen zorginstellingen zelf de gewenste zzp’er kiezen die beschikbaarheid, specialisatie en kwalificaties aangeeft in de persoonlijke omgeving op het platform.

Alle zzp’ers die met Voca Zorg werken zijn via een vereniging, waar ze automatisch lid van worden, voor 49 procent eigenaar van het platform. Ze delen op deze wijze mee in de winst en de waardestijging van Voca Zorg. Voca Zorg is winnaar van de Health Impact Accelerator 2023, een initiatief van Zorginnovatie.nl. (ANP)