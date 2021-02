Kenter Jeugdhulp vernieuwt raad van toezicht na datalek

De raad van toezicht van Kenter Jeugdhulp in Santpoort Noord krijgt per 15 februari versterking in de personen van Bert Halm, Karin Hubert en Bram de Klerck. De benoemingen volgen op het aftreden van twee leden van de financiële auditcommissie na een datalek en gebrek aan vertrouwen bij de belangrijkste stakeholders in het financiële beleid van Kenter.

Registeraccountsant Hubert is directeur Finance & Procurement aan de Technische Universiteit Delft. De Klerck is directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst in Den Haag. Halm is bestuursvoorzitter van woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam.

Aanvulling

“De raad van toezicht is ervan overtuigd dat zij met de komst van deze nieuwe leden veel kwaliteit in huis haalt”, reageert voorzitter Corine Houtzagers. “Met deze waardevolle aanvulling is de raad weer een evenwichtig team geworden waarin, door de aanwezigheid van onderling aanvullende vaardigheden en competenties de kwaliteit van het toezicht op Kenter Jeugdhulp voor de komende periode geborgd is.”

Melding

Het gewraakte datalek eind september, waardoor een journalist van RTL Nieuws toegang kreeg tot vertrouwelijke cliëntgegevens, is inmiddels gedicht. Kenter heeft naar eigen zeggen direct melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook zijn de bevindingen van het eigen onderzoek en die van de extern deskundigen ter beschikking gesteld aan de AP.

Maatregelen

Tenslotte is melding gemaakt van de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen. Het beleid ten aanzien van wachtwoorden en het opslaan en versturen van vertrouwelijke informatie is verder aangescherpt. Door middel van voorlichting en trainingen wordt steeds aandacht besteed aan de bewustwording en gedrag van de medewerkers als het gaat om cybersecurity.