Keurmerk voor informatiesystemen huisartsen gaat van start

Het ministerie van VWS financiert het XIS keurmerk de komende drie jaar om de kwaliteit van de informatiesystemen in de huisartsenpraktijk een impuls te geven. Het ontwikkelde keurmerk maakt inzichtelijk of een systeem voldoet aan een aantal minimale eisen op het gebied van toekomstbestendigheid, gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en gegevensuitwisseling.\

Vrijblijvend

Voorlopig is het keurmerk vrijblijvend, leveranciers bepalen zelf of ze het willen behalen. In de toekomst kunnen het ministerie van VWS met de NZa ervoor kiezen om het keurmerk te eisen voor toelating tot de zorg-ict-markt. In zijn actieplan houdt minister Kuipers die optie nadrukkelijk open. Ook kunnen zorgverzekeraars het keurmerk gebruiken in hun inkoopbeleid, bijvoorbeeld door huisartsen die een systeem met het XIS Keurmerk aanschaffen te belonen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) financiert de auditkosten die leveranciers het eerste jaar moeten maken voor de certificering.

Niveau opschroeven

“Het keurmerk is bedoeld om het gemiddelde niveau van de systemen verder op te schroeven”, zegt Corine van Geffen, Vicevoorzitter van het bestuur van InEen en bestuurder van Stichting LEGIO. “De systemen zijn de ruggengraat van de gemiddelde huisartsenpraktijk en huisartsenpost. En hun rol wordt alleen maar groter, bijvoorbeeld door de groeiende aandacht voor gegevensuitwisseling en de personeelstekorten in de huisartsenzorg. We moeten de kwaliteit van de systemen dus op een hoog niveau houden om ook in de toekomst goede en veilige zorg te kunnen bieden.”

Eric Scheppink, lid raad van bestuur van het Nederlands huisartsengenootschap en bestuurder van Stichting LEGIO meldt: “Ik ben blij dat de leveranciers samen met ons de eerste stappen hebben gezet en onder meer hebben meegedacht over het normenkader, de lijst met minimale eisen waar een systeem aan moet voldoen.”

Naar verwachting kan het eerste certificaat eind dit jaar uitgereikt worden aan een HIS-leverancier. In 2024 zullen de eerste HAPIS-leveranciers waarschijnlijk in het keurmerkregister worden opgenomen.