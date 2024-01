Keuzehulp bij hartfalen drie jaar gratis voor alle verzekerden

Zo’n 241.300 mensen leven volgens een schatting van de Hartstichting met hartfalen. Uit onderzoek van VGZ onder haar verzekerden blijkt dat mensen met hartfalen en hun naasten angstig en onzeker zijn als ze de diagnose hartfalen hebben gekregen of na een opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan.

Thuismonitoring

Thuismonitoring van hartfalen geeft patiënten volgens onderzoek een geruster gevoel, vermindert het aantal controlebezoeken in het ziekenhuis en voorkomt een snelle verslechtering en ziekenhuisopname. Om patiënten te ondersteunen in de beslissing over thuismonitoring, hebben zorgprofessionals van het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Patiëntenfederatie, Harteraad, Patiënt+, Nederlands Hart Netwerk en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ de online keuzehulp Thuismeten bij hartfalen ontwikkeld.

De tool is drie jaar lang gratis beschikbaar voor alle Nederlanders met hartfalen en informeert patiënten over thuismonitoring voor hartfalen, de voor- en nadelen daarvan en of het past bij een patiënt. “Hierdoor kan de keuzehulp de zorgprofessional ook helpen, aangezien meer patiënten bij aanvang al meer kennis zullen hebben over thuismeten”, aldus Wessel Nieuwenhuys van het Nederlands Hart Netwerk. Ook zorgprofessionals kunnen gratis gebruikmaken van de keuzehulp en deze aanbieden aan patiënten.

Opschalen chronische ziekten

Niet alleen voor hartfalen biedt de keuzehulp uitkomst, aldus VGZ. Zodra er een standaardversie voor een keuzehulp thuismeten wordt ontwikkeld, kan deze worden ingezet voor andere chronische aandoeningen. “In de tussentijd willen we vanuit VGZ gezamenlijk met een aantal partijen de implementatie en effecten van de toepassing van deze keuzehulp gaan meten”, aldus innovatiemanager Batenburg.