Kinder-ic’s bezet in zuidwesten door RS-virus

Nederland kampt met een epidemie van het ’winterse’ RS-virus, het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Dat melden de Telegraaf en RTL Nieuws. Kinderafdelingen en kinder-ic’s in met name het zuidwesten van ons land zijn overbezet. De eerste overplaatsingen naar andere ziekenhuizen hebben plaatsgevonden.

RS staat voor ’Respiratoir Syncytieel’ en is een luchtweginfectie die vooral ernstige ziekte bij jonge baby’s kan veroorzaken. Ze kunnen benauwd worden door een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of een longontsteking krijgen.

Nooit gezien

Kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties Louis Bont van het UMC Utrecht: “Dit is de eerste keer in de 25 jaar dat ik het virus bestudeer, dat het in de zomer uitbreekt. Dit heb ik nog nooit gezien. Wel waren we sinds het wegblijven van de jaarlijkse epidemie afgelopen winter op onze hoede omdat het virus afgelopen winter niet heerste door de social distancing van de corona-maatregelen.”

Iedereen maakt het RS-virus meerdere keren door en dat maakt dat er een soort kudde-immuniteit is, maar die afweer is door corona niet onderhouden. (ANP)