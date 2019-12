Kinderafdelingen ziekenhuizen overvol

In de Randstad is het beddentekort zo nijpend dat personeel bijna dagelijks 30 tot 35 hospitalen moet bellen om een opnameplek voor de patiënt te regelen. Afgelopen week werden al zes kinderen naar Belgische ziekenhuizen gebracht, omdat in eigen land geen plek is.

Verkoudheidsvirussen

De oorzaak van de drukte is tweeledig: het schrijnende tekort aan kinderverpleegkundigen én verkoudheidsvirussen die rondwaren. Veel kinderen zijn momenteel geveld door de griep en het RS-virus. Dit laatste is een verkoudheidsvirus dat hevige ademhalingsproblemen en uitdroging kan veroorzaken. Met name 0 tot 2-jarigen kunnen erg ziek worden.

Zorgelijk

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde noemt de situatie zorgelijk. “Het overplaatsen van kinderen naar het buitenland is heel vervelend voor de ouders”, reageert voorzitter Károly Illy. (ANP)