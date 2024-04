Kinderen in België verwekt met sperma gedoneerd voor onderzoek 

In België zijn minstens twee kinderen verwekt met sperma dat studenten hadden gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek. Een fertiliteitsarts en professor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft in de jaren zeventig misbruik gemaakt van de zaaddonaties, meldt de organisatie vzw Donorkinderen.

Het is voor het eerst dat dit soort misbruik van een Belgische fertiliteitsarts naar buiten komt. Het misbruik werd ontdekt nadat een 45-jarige man op zoek ging naar zijn biologische familie. Hij kwam via een internationale DNA-databank in contact met zijn halfbroer en biologische vader, die van niets wisten. De biologische vader bleek de betrokken fertiliteitsarts te kennen van een studie naar mannelijke vruchtbaarheid. “Maar hij heeft nooit toestemming gegeven om zijn sperma voor andere doeleinden te gebruiken”, benadrukt de organisatie, die oproept tot een groot onderzoek.

De in 2016 overleden fertiliteitsarts werkte onder meer in het UZ Brussel en het Brugmann-ziekenhuis, maar had ook een privépraktijk. Sinds 1973 was hij ook actief als professor verloskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij studenten opriep tot spermadonatie. Vzw Donorkinderen omschrijft de arts als een van de pioniers op het gebied van donorinseminatie in België, maar meldt ook dat hij eerder in opspraak kwam.

De arts heeft jaren geleden een Belgische drieling verwekt met het sperma van twee mannen. Bovendien heeft vzw Donorkinderen vastgesteld dat de arts zich meerdere keren niet aan zijn belofte aan wensouders hield om sperma te gebruiken van getrouwde vaders met gezonde kinderen. Ook zou de arts een spermastaal uit het UZ Brussel hebben gebruikt voor de inseminatie van een vrouw in zijn eigen praktijk. (ANP)