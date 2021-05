Kinderen van proefpersonen nu ook verzekerd

Volgens de huidige wet Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen zijn “nakomelingen” van zwangere vrouwen die meedoen aan medisch onderzoek niet verzekerd. Het ministerie is bezig deze wet uit te breiden. Centramed, die de meeste universitaire ziekenhuizen in Nederland en een groot deel van de STZ-ziekenhuizen verzekerd, loopt op de wetswijziging vooruit en maakt het mogelijk om in specifieke onderzoeken ook de kinderen van zwangere proefpersonen te verzekeren.

Zwangere vrouwen

Aanleiding voor de wetswijziging was een onderzoek dat het Amsterdam UMC, toen nog AMC, in 2014 startte. Het ging om zwangere vrouwen van wie de baby vroeg in de zwangerschap een ernstige groeibeperking had. Uit eerder onderzoek was gebleken dat de bloedvatverwijderaar Sildenafil mogelijk de functie van de placenta verbetert, wat de groei van het ongeboren kind stimuleert. De helft van deelnemers kreeg tabletten met Sildenafil, de andere helft kreeg een placebo.

Verhoogde kans op overlijden

Uit een tussentijdse analyse van Amsterdam UMC bleek dat Sildenafil voor de moeders geen nadelige gevolgen had, maar mogelijk wel nadelig was voor de baby ná de geboorte. De kans op overlijden na de geboorte leek toegenomen, evenals de kans op een aandoening aan de bloedvaten van de longen. De onderzoekers vonden voor de baby’s geen enkele hoopvolle verwachting op andere uitkomsten. Op basis van deze bevindingen is de studie direct gestopt.

Persvragen

Het onderzoek kwam in 2018 in de pers. Er werden onder andere vragen gesteld over de financiële gevolgen van de studie, aangezien de kinderen niet onder de medische verzekering vielen. Dit gaf aanleiding voor het herzien van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Baanbrekend onderzoek

Centramed is naar eigen zeggen vooralsnog de enige die deze dekking nu al biedt. Ze hopen dat de wetswijziging er snel komt en dat ook andere verzekeraars de dekking gaan geven, omdat het zonde zou zijn als baanbrekend onderzoek met zwangere vrouwen geen doorgang kan vinden omdat de kinderen niet verzekerd kunnen worden.