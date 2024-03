Kinderombudsman mist visie op gesloten jeugdzorg

De kinderen en jongeren die in de gesloten jeugdzorg terechtkomen, krijgen niet wat het beste is voor hen. De verantwoordelijkheid voor de gesloten jeugdzorg is te gefragmenteerd en de belangen van betrokken partijen zijn strijdig aan elkaar. De Kinderombudsman verwacht dat er snel alles aan wordt gedaan om deze groep de kwalitatieve zorg te bieden waar ze recht op hebben.

Dat laat de organisatie weten voor het Kamerdebat donderdag over de gesloten jeugdzorg. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer: “Het gaat om een relatief kleine groep van zo’n 500 jongeren. De verantwoordelijkheid voor deze doelgroep moet breed gevoeld en gedragen worden. Hun belangen moeten voorop staan. Ik spreek alle betrokken partijen, in het bijzonder de staatssecretaris, hierop aan.”

Kalverboer: “Ik zie dat een gebrek aan visie en sturing ervoor zorgt dat de instellingen grote moeite hebben om de kwaliteit van zorg te leveren die wij van hen verlangen. Het is geen gebrek aan wil, maar dit komt door het tekort aan medewerkers met de juiste kennis, gebrek specialistische behandeling en financiële druk. Ondertussen krijgen deze jongeren, met de meest complexe problematiek, komend uit vaak moeilijke omstandigheden, niet de allerbeste zorg.”

Er worden nu jongeren in de gesloten jeugdzorg geplaatst omdat er een gebrek is aan een andere of betere plek. Jongeren worden door de jeugd-ggz weggestuurd, wanneer ze zowel psychische als gedragsproblemen hebben. Vaak is de ‘oplossing’ een kind of jongeren in de gesloten jeugdzorg te plaatsen.

“Dit is in strijd met de rechten van het kind en een zwaktebod”, meent Kalverboer: “Dit moet anders. In mijn visie moet de rol en verantwoordelijkheid van de jeugd-ggz, als het gaat om de zorg voor deze groep jongeren, veel sterker benoemd worden.”