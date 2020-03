Kindertelefoon: zorgen over spanningen huiselijke kring

Kinderen leggen sinds het uitbreken van de coronacrisis via telefoon en chat veel vaker contact met De Kindertelefoon. Niet alleen over dierbaren en school, maar ook over een verslechterende thuissituatie.

Veel kinderen zitten de komende tijd thuis. Daar komen volgens de Kindertelefoon de nodige problemen bij kijken. “Daarom zijn we nu meer dan ooit nodig”, aldus directeur Roline de Wilde. “De spanningen in huiselijke kring kunnen op dit moment hoger oplopen en escapes als school en sport vallen voor kinderen weg.”

Alle zeilen bij

De Kindertelefoon ontvangt 1500 gesprekken per dag en zegt het drukker dan ooit te hebben, zo valt te lezen op de website van de NOS. “Het is duidelijk dat kinderen ons nu echt nodig hebben en we zetten echt alle zeilen bij om in deze tijd voor hen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn”, zegt de Wilde.

Vrijwilligers

Daarom zorgt de organisatie er met de steun van vrijwilligers voor dat de 1500 gesprekken per dag kunnen worden gevoerd. Afgelopen jaar zat De Kindertelefoon op een gemiddelde van ongeveer 1000 gesprekken per dag, aldus een woordvoerster.

“Uiteraard brengen de huidige maatregelen wat extra uitdagingen met zich mee en nemen we het welzijn van onze vrijwilligers die de gesprekken voeren via telefoon en chat zeer goed in acht. Velen staan klaar om iets extra’s te doen.”

De Kindertelefoon is te bereiken via 0800-0432 of via de chat op kindertelefoon.nl. (ANP/Skipr)