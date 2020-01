Kindervaccinatie stijgt voor het eerst in jaren

De vaccinatie van pasgeborenen tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) is in het afgelopen jaar licht gestegen. Dat is voor het eerst sinds 2012. Dat concludeert het RIVM op basis van voorlopige cijfers.

Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat de vaccinatiegraad voor BMR in 2012 96 procent was. In de jaren daarna daalde de vaccinatiegraad tot 92 procent. Vorig jaar was er voor het eerst herstel. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen, en rode hond was vorig jaar volgens de voorlopige cijfers 94 procent.

Omhoog

De vaccinatiegraad van meisjes tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, is het afgelopen jaar duidelijk omhoog gegaan: van 59 procent voor meisjes die in 2005 zijn geboren naar 72 procent voor meisjes uit geboortejaar 2006. De vaccinatiegraad voor andere vaccinaties blijft stabiel.

“We blijven hard werken om het nog beter te doen, maar ik beschouw dit als belangrijke signalen dat we de goede kant op gaan”, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer in reactie op de cijfers van het RIVM. (ANP)