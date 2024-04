Kinkhoest is erg besmettelijk en kan hoestbuien veroorzaken die maanden kunnen aanhouden. De besmetting kan leiden tot longontsteking. De ziekte is vooral gevaarlijk voor baby’s.

Sterfgevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde enkele weken geleden dat er in februari en maart zeker vier baby’s zijn overleden aan kinkhoest. Dat er zo vroeg in het jaar al zoveel doden zijn gemeld, is uitzonderlijk. Normaal gesproken zijn er enkele sterfgevallen per jaar. (ANP)