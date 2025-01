Kleine brand Jeroen Bosch Ziekenhuis

In de nacht van zondag op maandag is een brand uitgebroken bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Rond 03.10 uur kwam de melding bij de brandweer binnen. Spoedpatiënten zijn korte tijd naar ziekenhuis Bernhoven in Uden gebracht. Inmiddels kunnen spoedpatiënten weer in het Bossche ziekenhuis terecht.

In het gebouwdeel waar de brand woedde, het oude Willem-Alexander Ziekenhuis, liggen geen patiënten, maar zijn vooral ondersteunende diensten gehuisvest. De brandweer was snel ter plaatse en kon snel het sein brand meester geven. Er zijn geen gewonden gevallen en patiënten en het handjevol medewerkers dat aan het werk was in het gebouw hebben geen hinder ondervonden.

Opslag

De brand is ontstaan in een ruimte die voor opslag wordt gebruikt en waar onder meer twee tractoren stonden waarmee gestrooid kan worden tegen gladheid. Bij één van die tractoren is brand ontstaan. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.