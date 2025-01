Rijnstate kan veiligheid drinkwater weer garanderen

“Afgelopen weekeinde hadden we te maken met een verstopping van de waterleidingen waarna uitgebreid getest is of het leidingwater als drinkwater veilig is”, meldt Rijnstate in een bericht op de eigen website. “In samenwerking met waterleidingbedrijf Vitens, kunnen we gelukkig mededelen dat er geen risico op bacteriële besmetting is.”

Verstopping

Volgens het ziekenhuis hebben medewerkers en patiënten geen risico gelopen. Het probleem ontstond vrijdagavond, toen de watertoevoer stokte door een verstopping. De spoedeisende hulp, operatiekamers en dialyseafdeling waren als gevolg daarvan een paar uur gesloten voor nieuwe patiënten.

Twijfels over veiligheid

Nadat de verstopping was verholpen werd een nacontrole uitgevoerd, waarop twijfels rezen over de kwaliteit. Na overleg met Vitens besloot Rijnstate uit voorzorg het kraanwater niet als drinkwater te gebruiken. De koffieautomaten werden uitgeschakeld, douches en wc’s konden wel gewoon gebruikt worden. Het ziekenhuis deelde flessen drinkwater uit en kon de zorg gewoon door laten gaan.