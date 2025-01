Opnieuw waterproblemen bij ziekenhuis Rijnstate

Dat laat een woordvoerder zaterdag weten aan Omroep Gelderland.

Geen watertoevoer

Vrijdagavond waren in het Arnhemse ziekenhuis de spoedeisende hulp, operatiekamers en de dialyseafdeling een paar uur gesloten voor nieuwe patiënten omdat er geen watertoevoer was. Al snel was het probleem opgelost. Maar bij nacontrole waren er toch twijfels over de kwaliteit van het drinkwater.

Na overleg met Vitens besloot Rijnstate uit voorzorg het kraanwater niet als drinkwater te gebruiken. Het ziekenhuis deelt onder de patiënten flessen water uit om te drinken. De koffieautomaten zijn buiten werking. De douches en wc’s zijn wel in gebruik.

Ander ziekenhuis

De zorg kan gewoon doorgaan. Slechts een kleine groep patiënten zal bij een ander ziekenhuis behandeld moeten worden. Grote brandwonden bijvoorbeeld, worden uit voorzorg niet schoongespoeld. Patiënten met dit type verwondingen moeten naar een ander ziekenhuis. Ook kunnen vrouwen niet terecht voor een bevalling in een bevalbad.

“We nemen het zekere voor het onzekere”, zegt de woordvoerder van Rijnstate. “We kunnen ons niet veroorloven dat patiënten door het water nog zieker worden”, schrijft Omroep Gelderland.

Zondag

Het ziekenhuis had nog zo’n 600 flessen water op voorraad en laat nog zeker zoveel flessen leveren. Vitens heeft beloofd ook extra drinkwater aan te leveren. Totdat de uitslag van de test zondag rond 19.00 uur bekend is, zal Rijnstate met deze voorzorgsmaatregelen werken.