‘Kleinere zorgverzekeraars contracteren een stuk sneller dan grote’

De grote zorgverzekeraars hebben tot nog toe 25 procent van de ziekenhuizen gecontracteerd. De kleinere zorgverzekeraars, met minder dan een miljoen verzekerden, gingen voortvarender te werk en contracteerden tot op heden 40 procent van de ziekenhuizen. Dit blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

De zorgverzekeraars moesten uiterlijk op 12 november 2023 hun polissen en de zorgpremies voor het jaar 2024 bekend maken. In de polis en op de website van de zorgverzekeraar moet vanaf deze datum ook worden aangegeven welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Uit de analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy blijkt dat het zorgverzekeraars en ziekenhuizen, net als voorgaande jaren, niet is gelukt.

Gemiddeld blijkt slechts 33 procent daadwerkelijk gecontracteerd te zijn volgens de websites van de zorgverzekeraars. Dit percentage komt ongeveer overeen met het percentage voor de COVID-19 pandemie. Voor de inkoopjaren 2021 tot en met 2023 lag het percentage medio november rond 15 procent.

Kleinere zorgverzekeraars

Ook de contractering van de selectieve naturapolissen waarbij een beperkter aantal ziekenhuizen worden gecontracteerd door de zorgverzekeraars, blijken nog niet te zijn afgerond. De grote zorgverzekeraars hebben met circa 25 procent relatief minder ziekenhuizen gecontracteerd dan de kleinere zorgverzekeraars (met minder dan 1 miljoen verzekerden), die circa 40 procent van de ziekenhuizen hebben gecontracteerd.

“Voor de (regionale) zorgverzekeraars is het uiteraard van belang om met de voor hen belangrijkste ziekenhuizen, waar relatief veel verzekerden naar toe gaan, zo snel mogelijk een goed contract te sluiten. Echter dit zijn vaak ook voor de ziekenhuizen juist de belangrijkste contracten die gaan over de hoogste geldbedragen.”

Tussen de type ziekenhuizen (perifeer, topklinisch en UMC) blijken gemiddeld relatief weinig verschillen te zitten wat betreft de aandelen totaal gecontracteerd en de aandelen gecontracteerd door de grote zorgverzekeraars en kleinere zorgverzekeraars.

Op de helft

Uit een eerdere rondgang van Skipr onder de verzekeraars bleek dat de onderhandelingen met ziekenhuizen dit jaar een stuk sneller gaan. Gemiddeld zouden ze al bijna de helft van de ziekenhuizen hebben gecontracteerd. De grootste verzekeraar, Zilveren Kruis, had met 46 procent van de ziekenhuizen overeenkomsten gesloten. Directeur Zorginkoop Peter Langenbach verwachtte in het voorjaar al dat de gesprekken dit jaar veel sneller zouden kunnen worden afgerond. In een reactie op dit artikel laat Zilveren Kruis weten inmiddels met 55 procent van de ziekenhuizen een contract te hebben afgesloten.

Zorgpremie

De stijging van de premie hebben de grote zorgverzekeraars beperkt weten te houden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwachte een stijging van 8,6 procent.

Uit de analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy blijkt dat de meeste polissen minder hard gestegen zijn. Zo is de reguliere naturapolis, de meest gekozen polis, van de vier grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis met respectievelijk 6,1 procent, 3,5 procent, 5,5 procent en 3,9 procent gestegen.

Restitutiepolissen

Opvallend is dat er nog maar weinig restitutiepolissen worden aangeboden, tekenen de analisten hier tot slot bij aan. “In de loop van de jaren is dit aantal steeds verder teruggelopen. Veel zorgverzekeraars hebben de restitutiepolis vervangen door een combinatiepolis om de zorgkosten van niet-gecontracteerde zorgverleners in de ggz en de wijkverpleging te kunnen beheersen.”