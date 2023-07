Revalidatiecentrum Klimmendaal neemt op 31 juli zijn hoofdgebouw in Arnhem weer deels in gebruik. Het gebouw was flink beschadigd geraakt door een brand op 5 juni.

De heropening is goed nieuws voor patiënten. De patiënten die in het revalidatiecentrum verbleven moesten worden verplaatst. Poliklinische patiënten moesten in een bijgebouw worden behandeld of op afstand zorg krijgen. Zij kunnen vanaf volgende week weer in het hoofdgebouw terecht.

Het gebouw wordt ook weer geopend voor externe partijen die gebruik maken van de faciliteiten van Klimmendaal. In de komende maanden vinden nog wel renovatiewerkzaamheden plaats.