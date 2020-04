Klinisch technoloog opgenomen in BIG-register, mondhygiënist op proef

Het beroep van klinisch technoloog wordt per 1 juli opgenomen in het register in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).Dit betekent dat klinisch technologen een aantal ‘voorbehouden handelingen’ zelfstandig mogen uitvoeren. Tevens mogen zij de wettelijke beschermde beroepstitel van klinisch technoloog voeren, zo maakt het minister van VWS bekend.