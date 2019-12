Klink: verkwansel bewezen aanpak niet voor hoerabegrippen

Uit het zorgveld klinkt geregeld roep om meer samenwerking. Met name zorgaanbieders zijn van mening dat het huidige stelsel van gereguleerde marktwerking hierbij een sta in de weg is. In de Rijksbegroting 2020 geeft het kabinet aan meer ruimte te willen maken voor “domein-overschrijdende samenwerking”. De ideeën hieromtrent moeten komende zomer resulteren in een contourennota. Uitwerking hiervan “kan ook aanpassingen in het stelsel vergen”, laat het kabinet weten.

VGZ-bestuurder Klink houdt zijn hart vast. “Ik ben beducht voor een overheid die marktwerking afschaft via regionalisering”, aldus Klink. De oud-minister spreekt in het vernieuwde Skipr magazine over de wording van het huidige stelsel. Volgens Klink begint het stelsel, dat hij als minister van VWS mede heeft vorm gegeven, voor wat de curatieve zorg betreft “eindelijk te lijken op wat de bedenkers toen voor ogen stond”. “Je ziet pas de laatste vijf, zes jaar dat zorgverzekeraars echt een positie hebben om te onderhandelen en ook geprikkeld worden om te onderhandelen”, stelt Klink.

Kostenontwikkeling

Dankzij gerichte zorginkoop hebben zorgverzekeraars volgens Klink ‘koplopers’ kunnen creëren, die zorgen voor variatie in het aanbod en collega-aanbieders de goede kant op duwen. De resultaten van deze aanpak spreken wat Klink betreft voor zich. De kostenontwikkeling is –zeker in internationaal perspectief- beheerst, terwijl de kwaliteit en toegankelijkheid zijn gewaarborgd. “Tel je zegeningen”, zegt Klink. “We hebben een van de beste stelsels ter wereld, waarvan de samenhang voor een groot deel is gegarandeerd. Je kunt elk probleem oppompen en er grote termen aan verbinden, maar om dan weer terug te gaan naar een regionaal stelsel waar we vandaan komen… Welke kant wil je op? De kant die zich bewezen heeft met beheerste kostenontwikkeling of terug naar af met een systeem waarbij je alles in de regio bij één financier, zoals vroeger de ziekenfondsen, gaat stoppen.”

Haken en ogen

Klink ziet ook praktisch haken en ogen aan regionalisering en populatiebekostiging. “Gaan dan alle aanbieders in een regio een budget verdelen? Voor aanbieders is het nu eenmaal lastig te verkroppen als het eigen budget minder wordt, ook als het elders wordt geïnvesteerd. Ik verwacht niet dat regionalisering bestaande aanbieders bereidwilliger maakt om de eigen budgetten op te geven.”

“Het enige wat ik zie in regio’s waar dat gebeurt is dat men er alleen uitkomt door de rekening bij de overheid neer te leggen. En wie zou doorzettingsmacht moeten hebben? Een academisch ziekenhuis? Kan zo’n ziekenhuis dan besluiten nemen die voor iedereen optimaal zijn in plaats van de alleen voor de eigen instelling? En hoe zien die regio’s eruit? Is die van een vvt-instelling dezelfde als van een ziekenhuis?”

Samenhang

Ondanks zijn kritiek op mogelijke stelselwijzigingen onderschrijft Klink de noodzaak van samenwerking. “Ik snap dat de minister zich zorgen maakt over de versnippering van het aanbod en daar naar meer samenhang zoekt. Juist de zorgverzekeraars hebben van het gebrek aan samenhang tussen Zvw, Wlz en Wmo een punt gemaakt. VGZ heeft al voorgesteld om het mogelijk te maken dat zorgkantoren investeren in het sociaal domein. Ook al leidt het aantoonbaar tot minder instroom in de langdurige zorg en lagere kosten, nu mag er geen zorggeld naar het sociaal domein. Als Den Haag ons oproept om meer samenhang in de contractering te realiseren, dan mogen haar eigen regels daarin niet in de weg staan.”

Rol verzekeraar

Voor een toekomstbestendig stelsel is en blijft volgens Klink een prominente rol voor de zorgverzekeraars essentieel. “Zorgverzekeraars zijn degenen die onder druk de kosten beheersbaar kunnen houden door gericht in te kopen en dan niet alleen langs lijnen van prijsdruk. Wij hebben de laatste jaren de prijzen van veel behandelingen juist verhoogd omwille van het terugbrengen van overbehandeling. Dat gaat een overheid die gebonden is aan allerlei bestuursrechtelijke voorwaarden niet snel voor elkaar krijgen.”

Geen verwijt, benadrukt Klink, maar een constatering. “Wel kan de overheid een koers uitzetten, daar eventueel akkoorden over sluiten en een visie en richting uitdragen. Dat heeft veel impact, bij alle partijen. Ook al moet je zeker oppassen voor consolidatie van bestaande verhoudingen. Die roesten heel snel vast.”

Ook moeten dergelijke akkoorden ruimte bieden aan innovatie. “Als je een te strak hoofdlijnenakkoord hebt, dan blokkeer je de hele boel. De innovatie in het hoofdlijnenakkoord is dood op het moment dat verzekeraars geen verschil meer kunnen maken.”

Het eerste nummer van het vernieuwde Skipr magazine met daarin een achtergrondverhaal over de wording van het huidige zorgstelsel, verschijnt medio januari.