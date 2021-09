Kloof tussen aanbieders in jeugdzorg wordt groter

Interessant voor u

Nieuws

Zorgbonden boos over cao NU’91 en academische ziekenhuizen

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD zijn boos over de cao die beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 is overeengekomen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). In een brief aan de NFU schrijven de bonden over "een cao waarmee een groot deel van de 79.000 werknemers in de umc's er de komende jaren financieel op achteruitgaat".