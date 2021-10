KNAW-advies: start landelijke coördinatie medicijnontwikkeling

Interessant voor u

Nieuws Provincie Zeeland wil regionale tandartsenopleiding wegens tekorten De provincie Zeeland wil een tandartsenopleiding in de regio Zuidwest-Nederland om de tekorten aan tandartsen in de provincie tegen te gaan. De lokale bestuur heeft hierover een brief gestuurd naar de minister van Volksgezondheid en de Tweede Kamer, schrijft Omroep Zeeland. Lees verder

Nieuws De Rijnhoven krijgt nieuwe voorzitter rvt Henk Smid start per 15 november als voorzitter van de raad van toezicht van De Rijnhoven. Hij volgt Gerard Boekhoff op wiens termijn op die datum verloopt. Lees verder

Nieuws Weer ruim 1900 coronagevallen, maar iets minder coronapatiënten in ziekenhuis Voor de tweede dag op rij komen er ruim 1900 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er meer dan vorige week woensdag en daardoor loopt het gemiddelde opnieuw op, voor de zesde achtereenvolgende dag. De bezetting in de ziekenhuis is licht gedaald. Er liggen nu 481 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 2 minder dan dinsdag. Lees verder

Nieuws Rechtbank: politiek gaat over vraag of anticonceptie gratis moet zijn De vraag of de overheid anticonceptie moet vergoeden is niet aan de rechter, maar aan de politiek. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Een aantal organisaties had mede namens ruim 7.000 burgers geëist dat de Staat anticonceptie voortaan moet vergoeden. Ze weten nog niet of ze in hoger beroep gaan. Lees verder