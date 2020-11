KNGF bezorgd over betaalbaarheid fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is bezorgd over de ontwikkeling van de aanvullende zorgverzekering. De brancheorganisatie is bang dat de steeds duurder wordende verzekering er uiteindelijk voor zorgt dat mensen zorg gaat mijden.

Het gevolg van de duurdere aanvullende verzekering is volgens de brancheorganisatie dat steeds minder patiënten deze verzekering afsluiten en zorg gaan mijden omdat zij deze niet uit eigen zak kunnen betalen. “Niet de hulpvraag, maar de vraag of een patiënt voldoende verzekerd is wordt zo het leidende principe bij de vraag of een patiënt de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. Niet de hulpvraag, maar de vraag of een patiënt voldoende verzekerd is wordt zo het leidende principe bij de vraag of een patiënt de zorg kan krijgen die hij nodig heeft.”

Onbereikbaar

“Met een gemiddelde jaarpremie van bijna 1600 euro (een verdubbeling van de kosten ten opzichte van vorig jaar) voor een aanvullende verzekering met een ruime of onbeperkte dekking voor fysiotherapie is fysiotherapie voor patiënten die het het hardst nodig hebben nagenoeg onbereikbaar geworden”, meldt het KNGF. “Het gaat dan om bijvoorbeeld reuma-, hart- en (ex)kankerpatiënten die zonder fysiotherapie een ziekenhuisopname of ernstige beperking in hun kwaliteit van leven riskeren.”

Minder kiezen

Volgens de KNGF is het ook schadelijk dat het aantal aanvullende polissen afneemt in 2021. Patiënten kunnen hierdoor minder kiezen. “Daarbij komt dan nog dat de meeste zorgverzekeraars medische selectie toepassen bij deze polissen, waardoor patiënten niet eens de zekerheid hebben dat ze zich kunnen verzekeren.” Daarnaast constateert het KNGF bij goedkopere aanvullende verzekeringen een verdere vermindering van de dekking voor fysiotherapie bij gelijkblijvende of hogere premies.