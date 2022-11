KNMG: een op de drie artsen bedreigd

Ruim een op de drie artsen is bedreigd of geïntimideerd en een op de tien heeft met doodsbedreigingen te maken. Dat blijkt uit onderzoek van de KNMG, die de cijfers alarmerend noemt. “De impact op de artsen is groot.”

Ruim een derde van ondervraagde artsen heeft ervaring met bedreiging of intimidatie en een kwart van alle artsen heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad. De uitingen variëren van online bedreiging, verbale en fysieke agressie, tot intimidatie of bedreiging van het gezin van de dokters.

Hoge prijs

De impact op artsen is groot. Agressie en intimidatie leveren bij ruim de helft stress op en bijna 20 procent ontwikkelt fysieke klachten. Daarbij komt dat 46 procent van de artsen zich minder vrij voelt in het werk. Een derde van de artsen zegt terughoudender te worden om informatie te delen in de (social) media, waarbij 10 procent van de artsen zelfs helemaal stopt met social media. Dat is een kwalijke zaak volgens KNMG-voorzitter René Héman: “Zeker in confrontatie met een nieuw virus, zoals corona, is feitelijke medische kennis een belangrijk houvast. Het is en blijft van belang voor de volksgezondheid om desinformatie met medische kennis te bestrijden. Sommige artsen betalen daarvoor een hoge prijs. Het is onacceptabel dat hun inzet en betrokkenheid resulteert in on- en offline bedreiging en intimidatie.“

Bedreiging van artsen vormt volgens de artsenfederatie een reëel risico voor uitval en zelfs stoppen met het vak. Héman: “Gezien de grote personeelstekorten in de zorg is het noodzakelijk dat we álle artsen behouden voor het vak. Het is in ons aller belang. Dit vormt een extra reden om in actie te komen tegen agressie.”

Weinig aangifte

Opvallend is dat slechts 6 procent van de artsen aangifte doet, terwijl 27 procent te maken heeft gehad met fysieke agressie en 11 procent zelfs met doodsbedreigingen. De reden dat artsen hiervan geen melding maken of aangifte doen, is dat zij het bij het werk vinden horen (23 procent) of denken dat het geen zin heeft, omdat er niets mee wordt gedaan (40 procent). Héman vindt dat ongewenst: “Het bedreigen van dokters en hulpverleners is stuitend. Ik zou erop willen aandringen dat meer artsen aangifte doen van dit grensoverschrijdende gedrag.”