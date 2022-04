KNMG initieert nieuwe leerstoel: Recht, zorgtechnologie en geneeskunde

Vanaf 1 mei heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) een nieuwe KNMG-leerstoel, gericht op Recht, zorgtechnologie en geneeskunde. Gezondheidsjuriste Corrette Ploem is daarvoor benoemd. Zij gaat zich de komende vijf jaar één dag in de week bezighouden met de juridische aspecten van zorgtechnologie.

“Een belangrijke opgave voor de KNMG is om ervoor te zorgen dat de arts in 2040 nog op een goede manier zijn of haar vak kan uitoefenen”, zegt KNMG-voorzitter René Héman in een toelichting. “Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang vragen om nieuwe vaardigheden van artsen. Om daar goed op voorbereid te zijn is het nodig om wetenschappelijk onderzoek te doen naar wat deze maatschappelijke veranderingen gaan betekenen.”

Juridische aspecten

Corrette Ploem is universitair hoofdocent bij de vakgroep Ethiek, Recht en Medische Humaniora van het Amsterdam UMC. Ze richt zij zich voornamelijk op de juridische aspecten van het invoeren van nieuwe technologieën in de zorg. Daarnaast is lid van de Gezondheidsraad, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Commissie Bevolkingsonderzoek.