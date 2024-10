KNMG stelt nieuwe bestuurder aan

Mieke Draijer is specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast was zij onder meer directeur medische zaken van Zorggroep Alliade Heerenveen en voorzitter van Verenso. In die laatste rol was zij lid van het toenmalige bestuur van artsenfederatie KNMG.

Manager en arts

Sinds 2021 is Draijer weer gaan dokteren. Naast haar rol als medisch manager van Frion Zwolle is zij als eerste geneeskundige bij Het Baken Elburg verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de medische en verpleegkundige behandeling in het verpleeghuis.

Per 1 januari treedt Draijer toe tot het KNMG-bestuur. Zij is voorgedragen door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Verenso.