KNMG ziet groeiende steun voor landelijk vuurwerkverbod

De recente cijfers over vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling onderstrepen opnieuw de urgentie van een dergelijk verbod, schrijft artsenfederatie KNMG. “Het is tijd voor een nieuwe norm waarbij we de gezondheid en veiligheid van onze burgers vooropstellen”, zegt KNMG-voorzitter Jurriaan Penders.

Toename ernstig letsel

Uit gegevens van VeiligheidNL blijkt dat tijdens de afgelopen jaarwisseling 1162 mensen medische hulp nodig hadden op huisartsenposten en spoedeisende hulpen. Opmerkelijk is dat 37 procent van deze slachtoffers jonger was dan 16 jaar. Plastisch chirurgen behandelden dit jaar 62 slachtoffers, waarvan meer dan de helft minderjarig was. Bovendien constateerden zij een zorgwekkende toename van ernstig letsel door illegaal vuurwerk.

“De toename van jonge slachtoffers en de ernst van het letsel onderstrepen de noodzaak van een landelijk vuurwerkverbod”, stelt Penders. “Lokale verboden werken niet. De cijfers van de plastisch chirurgen zijn alarmerend: vijf handamputaties en het verlies van achttien vingers en zes duimen. Deze ongevallen zijn te voorkomen.”

Druk op zorgverleners

De KNMG deelt de zorgen van ziekenhuisbestuurders over de impact van vuurwerk op de zorg. Penders: “De ziekenhuizen wijzen terecht op de onhoudbare druk op zorgverleners en de blijvende gevolgen voor slachtoffers. Als artsenorganisatie kunnen we niet anders dan deze oproep krachtig ondersteunen. Het is tijd voor een nieuwe norm waarbij we de gezondheid en veiligheid van onze burgers vooropstellen.”

Eerder schaarden alle Nederlandse ziekenhuizen zich al achter de oproep van gemeentes tot een vuurwerkverbod.