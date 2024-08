KNMT benoemt nieuwe directeur

Bijnsdorp volgt hiermee definitief de vorige directeur Erik Markus op bij de vereniging van tandartsen, orthodontisten en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen.

Interim

Zij heeft een financieel-bedrijfskundige achtergrond en was de laatste jaren vooral actief als interim-directeur in verschillende sectoren, ze was onder meer interim-directeur bedrijfsvoering bij het ROC Horizon College in Alkmaar, directeur algemene zaken bij GGZ Haagstreek en programmadirecteur bij de Nationale Politie.

Verbindende schakel

Als directeur is Bijnsdorp verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau van de ruim 12.000 leden tellende vereniging. Daarnaast is ze strategisch adviseur van het bestuur en de verbindende schakel tussen de medewerkers van het bureau, het bestuur en de leden.