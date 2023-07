KNMT-directie zwaait af

Markus was de eerste zeven jaar bij de KNMT verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering. De tweede helft van zijn carrière bij KNMT was hij directeur. Markus was betrokken bij het opzetten en implementeren van KNMT 2.0 en de daarmee gepaarde reorganisatie en verhuizing naar een nieuwe locatie. “Hij speelde een cruciale rol bij de vorming van de Mondzorgalliantie, die de beroepsgroep door de covid-19 periode heeft geloodst. Deze unieke samenwerking in de mondzorg was de aanzet tot de fusie van de KNMT en de ANT”, meldt de KNMT.

Nieuw leiderschap

Na zeven jaar is het volgens Markus tijd voor nieuw leiderschap binnen de organisatie. “Sinds het aantreden van het huidige bestuur op 1 januari jongstleden zijn we hierover serieus in overleg geweest. We hebben in goede harmonie besloten dat het nu een geschikt moment is om ruimte te maken voor een nieuwe directeur.” Naast het vertrek van Markus zwaait ook plaatsvervangend directeur Albert Jan Rijnsburger per 1 oktober af.