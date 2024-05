KNMT helpt buitenlandse tandartsen beter integreren

Na het volgen van de cursus zijn buitenlandse tandartsen sneller volledig inzetbaar, hoopt de KNMT. Op die manier helpt het programma bij het terugdringen van het tekort aan tandartsen. Ook zou het programma eraan moeten bijdragen dat de deelnemers zich thuisvoelen in Nederland. Het programma start 18 juni.

Nederlandse mondzorg

Inmiddels is bijna een op de vier tandartsen in Nederland opgeleid in het buitenland. “Voor zowel onze patiënten als collega’s is het van belang dat nieuwkomers zo snel mogelijk optimaal kunnen functioneren. Buitenlandse tandartsen hebben vaak een tot twee jaar nodig om zich vertrouwd te voelen met de specifieke kenmerken van de Nederlandse mondzorg. Dit programma helpt die tijd te verkorten”, zegt Hans de Vries, voorzitter van de KNMT.

Online cursus

Het programma, ‘Wegwijs in de Nederlandse mondzorg’, verloopt volledig online en bestaat uit bijeenkomsten en vijf e-learnings. De voertaal is Nederlands. Onderwerpen die aan bod komen, zijn cultuur, communicatie, het (mond)zorgstelsel en de financiering ervan, de taakverdeling in de mondzorg en de wettelijke kwaliteitsnormen waaraan tandartsen moeten voldoen.

Sneller aan de slag

Het programma komt voort uit een breder plan van het ministerie van VWS om asielzoekers met een verblijfsvergunning en een achtergrond in de zorg te ondersteunen om in de zorg aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat er vergelijkbare integratiecursussen worden ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen.