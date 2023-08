KNMT wil met campagne meer kinderen naar de tandarts

Bijna een op de vijf kinderen komt niet bij de tandarts. En lang niet alle ouders weten hoe ze het kindergebit thuis moeten verzorgen. KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen lanceert daarom opnieuw de preventiecampagne ‘De tanden van je kind, daar zorgen we samen voor!’.

Het eerste deel van de actie was speciaal gericht op ouders van 0 tot 4-jarigen. Nu zijn de kinderen van 4 tot 12 jaar aan de beurt. Doel van de campagne is om gaatjes en andere problemen in de mond van kinderen te voorkomen.

Minstens één gaatje

Kinderen van 4 tot 12 jaar bezoeken nog te weinig de tandarts, wat voor nadelige gevolgen zorgt. Zo stagneert de mondgezondheid van 11-jarigen, of gaat deze zelfs achteruit, volgens het laatste Signalement Mondzorg van Zorginstituut Nederland. En nog altijd hebben twee van de drie kinderen voor hun 18e verjaardag minstens één gaatje.

Volgens de KNMT weten veel mensen niet wat goed is voor de mondgezondheid van hun kinderen. Goed poetsgedrag aanleren, napoetsen tot zeker 10 jaar, opletten op het eet- en drinkgedrag en hun kind van kleins af aan regelmatig meenemen naar de tandarts zijn de belangrijkste aandachtspunten, meldt de KNMT.

Campagne

De beroepsorganisatie heeft naast de bij de KNMT aangesloten tandartsen, ook de jeugdgezondheidszorg, zorgverzekeraars, basisscholen en (sociale) instellingen, zoals voedsel- en kledingbanken, wijkcentra en sportverenigingen, benaderd om de campagne te verspreiden. Daarmee wil de beroepsorganisatie ouders met kinderen die nog niet naar de tandarts gaan bereiken.

Basisverzekering

De informatie en adviezen voor een gezond gebit van hun kind per leeftijdscategorie zijn terug te vinden op de patiëntenwebsite van de KNMT. Daarbij wordt steeds benadrukt dat de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering.