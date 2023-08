KNO-artsen delen oordoppen en zonnebrandcrème uit tijdens Formule 1

Ook dit jaar delen KNO-artsen tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort oordoppen en zonnebrandcrème uit. De KNO-artsen in witte jas zullen bezoekers voorlichten over de risico’s die te veel lawaai en te hoge zonexpositie kunnen opleveren.

“Voorkomen is nog altijd beter dan genezen”, zegt Renée Verhoeven, KNO-arts in opleiding in het UMC Groningen en lid van de commissie PrevENT. Deze commissie is onderdeel van de wetenschappelijke vereniging van KNO-artsen in Nederland en geeft voorlichting over hoe je gehoorschade kunt voorkomen.

Gehoorschade

Acht kno-artsen zullen het hele raceweekend op het F1 terrein in Zandvoort aanwezig zijn om met bezoekers in gesprek te gaan. “Lawaaischade kan leiden tot onomkeerbaar gehoorverlies en oorsuizen. Het is dus belangrijk om zuinig te zijn op je gehoor. Zeker ook in een omgeving zoals een racecircuit, waar langdurig krachtige motorgeluiden te horen zijn.” Preventieve maatregelen zijn eenvoudig en effectief te nemen, maar worden vaak simpelweg vergeten door bezoekers.

Huidkanker

Tegelijkertijd is er aandacht voor overmatige blootstelling aan zonlicht. Dit kan leiden tot huidverbranding en daarmee een verhoogd risico op huidkanker in de toekomst. Daarom delen de kno-artsen ook zonnebrandcrème uit.