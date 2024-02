Koffiedrinken lijkt sterftekans bij darmkanker te verminderen

Dat blijkt uit nieuw onderzoek mogelijk gemaakt door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. De bevindingen geven hoop op meer kans op overleving bij darmkanker.

Recidive

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat deelnemers die meer dan vier kopjes koffie per dag dronken – in vergelijking met deelnemers die minder dan twee kopjes per dag dronken – 32 procent minder kans hadden op terugkeer van darmkanker na behandeling. Daarnaast hadden ze minder kans op sterfte bij darmkanker, waarbij blijkt dat drie tot vijf kopjes per dag het beste zijn om die kans te verkleinen.

Darmkanker

Elk jaar wordt bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland darmkanker vastgesteld. Het is een van de meest voorkomende soorten kanker in binnen- en buitenland. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Het aantal mensen dat langer leeft na de diagnose darmkanker neemt toe. Bij ongeveer 20 tot 30 procent van deze mensen komt de ziekte terug.

Over het onderzoek

Het nieuwe onderzoek naar koffie en darmkanker is uitgevoerd door een onderzoeksteam onder leiding van Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte bij Wageningen University & Research. Voor het onderzoek is informatie van meer dan 1.700 mensen met darmkanker onderzocht uit de langlopende studie COLON.

Relatie met andere ziekten

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds benadrukt dat meer onderzoek nodig is om beter te begrijpen hoe koffie de kans op overleving na diagnose darmkanker kan verbeteren. Het is ook nodig om meer te ontdekken over koffie in relatie tot andere soorten kanker en andere ziektes voordat het fonds richtlijnen kan maken voor het drinken van koffie.