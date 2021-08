Komst Rapid HAG verlaagt druk op de spoedzorg

Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe. “In 35 tot 40 procent van de gevallen bleek vervoer van de patiënt niet nodig te zijn en de zorgverlening ter plaatse afgerond te kunnen worden”, meldt het Nivel.

Mobiele zorgconsulten

In de proeftuin wordt onderzocht of een ambulanceprofessional, onder de naam ‘Rapid HAG’, acute zorgvragen van de huisartsenpost kan overnemen. Deze Rapid HAG heeft aanvullende kennis op het gebied van acute huisartsgeneeskunde en acute geestelijke gezondheidszorg. Nieuw is ook dat de Rapid HAG acute zorg kan verlenen aan patiënten in hun thuissituatie via mobiele zorgconsulten, onder regie van de huisarts op de huisartsenpost.

In de eerste zes maanden van de monitoring is de Rapid HAG 480 keer ingezet. Bij 148 van deze inzetten (31 procent) kon de Rapid HAG de zorgvraag op locatie afhandelen. Voor 28 procent van de gevallen was bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, GGZ, polikliniek of thuiszorg geïndiceerd en bij 37 procent van de inzetten was zorg in het ziekenhuis nodig.

Inzetbaar in andere regio’s

De ervaringen van patiënten met de Rapid HAG zijn zeer positief, zij geven een rapportcijfer 9,1. De ervaringen van de Rapid HAG’s zelf zijn divers. Sommigen zijn positief over de proeftuin, maar anderen geven aan dat zij nog onvoldoende betrokken worden bij de gang van zaken op de huisartsenpost en dat zij meer samenwerking zoeken met de huisartsen daar. De huisartsen op de huisartsenpost zijn blij met de komst van de Rapid HAG, zij kunnen de Rapid HAG niet meer wegdenken. Wel is er ook onder hen behoefte aan meer afstemming. Zo is het nog niet voldoende duidelijk bij welke zorgvragen de Rapid HAG allemaal van meerwaarde kan zijn.

De proeftuin wordt uitgevoerd in de regio Zuid-Holland Zuid. De proeftuin in Zuid-Holland Zuid loopt van september 2020 tot oktober 2021. De eindrapportage vindt plaats in het najaar van 2021. De ervaringen die daar worden opgedaan zullen ook in andere regio’s bruikbaar zijn.