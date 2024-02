Koning bezoekt Máxima MC

Koning Willem-Alexander bezocht afgelopen woensdag Máxima MC. Het werkbezoek stond in het teken van zorginnovaties.

De koning ging langs bij locatie Veldhoven. “De Koning heeft voor zijn werkbezoek gekozen voor Máxima MC, vanwege onze unieke ligging in de Brainportregio”, aldus bestuurder Carlijn de Ruijter. Het belang van samenwerking tussen de partners in de Brainportregio voor innovatieve, betaalbare en toegankelijke zorg stond centraal. Ook het Nederlands Hart Netwerk en samenwerkingsverband mProve kregen aandacht.

Zorginnovatie

De koning maakte tijdens zijn werkbezoek kennis met meerdere innovatieve implementaties en samenwerkingen die de zorg versnellen en verbeteren. Waaronder op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Daarna ging hij in gesprek met ouders van een patiëntje over de manier waarop zij in Máxima MC verzorgd worden en wat de innovaties voor hen betekenen. “We hebben aan de koning laten zien hoe hard alle zorgprofessionals werken aan tal van innovaties en de dagelijkse zorg organiseren rondom de patiënt”, vertelt De Ruijter.