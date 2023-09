Koning Willem-Alexander opent Tergooi MC

“Wij hebben ons nieuwe ziekenhuis ingericht op de vraagstukken van de toekomst”, reageert Wolter Odding, bestuurder van Tergooi MC. Het ziekenhuis heeft samen met huisartsen, verloskundigen, apothekers, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in de regio gekeken hoe de zorg zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij de patiënt geboden kan worden. “Dat betekent dat we een kleiner ziekenhuis hebben gebouwd en samen met de regio hebben gekeken hoe we de zorg zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden, vaak letterlijk in de eigen woonkamer. Dankzij de hechte regiosamenwerking met onze partners is dat gelukt.” De ligging in het groen moet bijdragen aan het herstel van patiënten en het werkplezier van medewerkers.

Passende zorg

Na toespraken van de burgemeester van Hilversum en de bestuursvoorzitter verricht koning Willem-Alexander op 26 september de officiële opening. Deze is alleen voor genodigden bij te wonen. Aansluitend krijgt de koning een rondleiding door het ziekenhuis. Hij bezoekt onder meer de afdeling oncologie, waar hij spreekt over de oncologische zorg in Tergooi MC en hoe chemotherapie thuis wordt georganiseerd. Ook spreekt hij met een geriater en een verpleegkundig specialist geriatrie over betere zorg aan kwetsbare ouderen in de regio. Tot slot gaat de koning in gesprek met medewerkers en partners over de regionale samenwerking van het ziekenhuis, werkdruk en de zorg van de toekomst.

Eerder bezocht Koning Willem-Alexander de Nederlandse Zorgautoriteit en Rivas Zorggroep in het kader van passende zorg.