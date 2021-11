Koningin Máxima op bezoek bij Amphia ziekenhuis

Koningin Máxima heeft woensdag een werkbezoek aan het Amphia ziekenhuis in Breda gebracht. Tijdens een rondleiding door het ziekenhuis namen oncologisch patiënt Michel en internist-hematoloog Rinske Boersma haar mee in de route die de patiënt doorliep tijdens zijn behandeling.

Een andere patiënt vertelde samen met orthopedisch chirurg Rutger van Geenen over zijn ervaring in het Behandelcentrum van Amphia. Na de rondleiding ging koningin Máxima in gesprek met Amphia-medewerkers over opleiden, de gevolgen van het coronavirus en de campagne ‘Er is maar één Amphia’.

Gedreven professionals

Deze campagne werd afgelopen zomer gelanceerd om te laten zien dat er maar één ziekenhuis is als Amphia: “Een prachtig nieuw ziekenhuis met gedreven professionals, waar men trots op is en waar de patiënt centraal staat.”

Voorzitter raad van bestuur, Olof Suttorp: “Helaas kon de officiële opening geen doorgang vinden vanwege de huidige covid19-situatie. Toch zijn wij verheugd dat Hare Majesteit Koningin Máxima ons ziekenhuis een werkbezoek heeft gebracht. Met het werkbezoek heeft zij medewerkers ook een hart onder de riem gestoken.”