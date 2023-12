Koninklijke onderscheiding voor bestuurder Ruud Rutten

Bestuurder Ruud Rutten van Tactus Verslavingszorg is onlangs onderscheiden als officier in de Orde van Oranje Nassau. Na bijna veertig jaar trouwe dienst bij Tactus Verslavingszorg gaat hij met pensioen. Rutten kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn gedrevenheid, betrokkenheid en de bepalende rol die hij heeft gespeeld bij Tactus Verslavingszorg.

Ook zijn inzet voor de verslavingszorg en de Nederlandse ggz in het algemeen werd gewaardeerd. Mede door zijn kennis over verslaving was hij in staat om de behandelingen vorm te geven en te verbeteren.

Nieuwe bestuurder

Onder leiding van Rutten kreeg Tactus regionaal en landelijk bekendheid als specialist op het gebied van verslavingszorg. Tactus speelt inmidels een belangrijke rol in het maatschappelijke debat over verslaving en gezondheid.

Rutten wordt opgevolgd door Gerdy van Bellen. Zij is op 1 maart 2023 aangetreden als voorzitter van de raad van bestuur. Hiervoor werkte zij als bestuurder bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Wim Kos, voorzitter rvt van Tactus: “We zijn er trots op dat Ruud Rutten deze koninklijke onderscheiding heeft gekregen. En we hebben er alle vertrouwen in dat Gerdy van Bellen de organisatie in goede banen blijft leiden.”