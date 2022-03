Koolman: ‘Onbekendheid zorgbemiddeling leidt tot onnodige gezondheidsschade’

De vier grootste zorgverzekeraars, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis en CZ, konden in zo’n 80 procent van de gevallen een geschikte en snellere plek vinden voor patiënten die hen belden met een zorgmiddelingsvraag.

Gewonnen tijd

De tijd die gewonnen werd met zorgbemiddeling steeg in 2021 ook nog eens flink ten opzichte van 2019, meldt NU.nl. Zo werden er bij Zilveren Kruis in 2019 per verzoek tot zorgbemiddeling gemiddeld 32 wachtdagen bespaard. In 2021 waren dat er 50. Bij zorgverzekeraar De Friesland verdubbelde het aantal bespaarde wachtdagen zelfs bijna, van 31 dagen in 2019 naar 60 dagen in 2021.

Gezondheidsschade

Gezondheidseconoom Xander Koolman vindt dat de overheid zorgbemiddeling bekender moet maken. . “De gezondheidsschade die is ontstaan omdat mensen lang moesten wachten, had deels voorkomen kunnen worden”, zegt hij tegen NU.nl.

Campagne

De zorgverzekeraars zelf voeren campagne om zorgbemiddeling bekender te maken. Een woordvoerder van CZ laat weten dat de zorgverzekeraars deze campagne ‘binnenkort intensiveren’.