Korrie Louwes stapt op bij IGJ

Adelante-vestiging maanden dicht na overstroming

Het duurt maanden voordat de schade die de overstroming aan kindcentrum Adelante in het Limburgse Houthem (bij Valkenburg) heeft veroorzaakt, is hersteld. “Een groot deel van het gebouw is woensdag onder water komen te staan”, zegt voorzitter van de raad van bestuur Henri Plagge: “Ook apparatuur heeft veel waterschade opgelopen en is waarschijnlijk niet meer bruikbaar.”