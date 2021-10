Korrie Louwes: ‘Zelfs de meest basale dingen zijn niet geregeld in de jeugdbescherming’

De rol van de inspectie veranderde tijdens de coronacrisis. Aanspreekpunt corona binnen het IGJ, Korrie Louwes, vertelde hierover in de podcast Voorzorg, aan de vooravond van haar vertrek als hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg. Ook was ze in haar periode erg kritisch op de jeugdzorg.

We moeten de zorgverleners nu niet voor de voeten gaan lopen, dacht de inspectie tijdens de eerste lockdown. In plaats van strenge inspecties, boden ze expliciet hun hulp aan. “Als je de zorg niet volgens de normale maatstaven kan leveren, bel ons. We denken mee op het gebied van kwaliteit en veiligheid, en inlevertermijnen zijn ook bespreekbaar”, vertelt Louwes. “En we belden zelf ook actief.”

Gemist

Zodra het weer kon, ging de inspectie weer langs. “We waren gemist”, vertelt Louwes. “Er was een periode dat wij ongeveer de enige instantie waren die bij zorgorganisaties binnen kon kijken.”

Jeugdbescherming

Een ander onderwerp waar Louwes zich intensief mee bezig heeft gehouden is toezicht op de jeugdzorg en jeugdbescherming in het bijzonder. “Zelfs de meest basale dingen zoals wie is de verantwoordelijke jeugdbeschermer en zijn alle betrokkenen op de hoogte van het plan van aanpak – hebben in ieder geval vier regio’s niet op orde”, constateerde de inspectie. Dus stelden ze deze regio’s onder verscherpt toezicht, hoewel ze gemeenten officieel niet onder verscherpt toezicht kunnen stellen.

Podcast

Hoe ze dat deed, en met welk effect, daarover vertelt Louwes in deze podcast.