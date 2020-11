Kosten en kwaliteit autismezorg blinde vlek

Interessant voor u

Verpleegafdeling ziekenhuis Winterswijk in quarantaine

Patiënten op een verpleegafdeling voor longziekten en cardiologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn maandag in quarantaine geplaatst. Voor de afdeling geldt een opnamestop, die in elk geval tot 28 november duurt. In de afgelopen dagen zijn meerdere patiënten en medewerkers van de afdeling positief getest op corona, aldus het ziekenhuis.