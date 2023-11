Kosten voor diabetesmedicijnen flink toegenomen

Diabetesmedicijnen zijn bijna drie keer zo duur geworden in vijf jaar tijd. De kosten zijn daarmee in de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo betaalde iemand met diabetes type 2 vorig jaar gemiddeld 93,06 euro. In 2018 was dit nog 35,57 euro.

Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Zorginstituut Nederland. In Nederland zijn er ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes, 90 procent hiervan heeft diabetes type 2.

Prijsstijging

Onderzoekers hebben gekeken naar de vergoeding die verzekeraars betaalden aan de apotheken voor patiënten met diabetes type 2. In 2018 kostte dit per gebruiker per jaar gemiddeld 35,57 euro en in 2022 liep dit op naar 93,06 euro. Dit komt neer op een stijging van 161,7 procent. De prijsstijging is gebaseerd op de 28 voorgeschreven medicijnen voor diabetes type 2.

Voor mensen met diabetes type 1 ziet dat beeld er anders uit. Zij hebben een behandeling met insuline nodig en de kosten voor dit injectiemiddel zijn over het algemeen juist in prijs afgenomen. De gemiddelde vergoeding voor alle typen insuline samen daalde per gebruiker met gemiddeld 14,13 procent tussen 2018 en 2022.

Basisverzekering

De medicijnen voor diabetes type 1 en type 2 worden vergoed door de basisverzekering. “Als je diabetes type 2 hebt, dan hoef je meestal geen insuline te spuiten, maar gebruik je in eerste instantie alleen medicijnen. Deze medicijnen worden vergoed, maar gaan wel ten koste van je eigen risico. In sommige gevallen moet je ook een eigen bijdrage betalen, maar dat kan per verzekeraar verschillen”, zegt Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer.

Regionale verschillen

In het onderzoek is gekeken naar de verdeling van het aantal mensen met diabetes over Nederland. De meeste mensen met diabetes wonen in de provincie Drenthe. In deze provincie heeft 7,4 procent van alle inwoners diabetes. Ook in Limburg (7,1 procent) en Groningen (6,8 procent) wonen naar verhouding veel mensen met diabetes type 1 en 2. Het percentage ligt juist het laagst in Utrecht (5,1 procent) en Noord-Holland (5,4 procent).

Lokaal zijn de verschillen veel groter. Volgens de meest recente cijfers van Vektis wonen de meeste mensen met diabetes in Tiel. In deze Gelderse gemeente heeft maar liefst 15,3 procent van de inwoners suikerziekte. In Oegstgeest ligt het percentage het laagst, in deze Zuid-Hollandse gemeente heeft 3,3 procent van de inwoners suikerziekte.