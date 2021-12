KPMG: 4 op de 10 bezorgd over beveiliging coronapersoonsgegevens

Ruim vier op de tien Nederlanders maken zich zorgen over de beveiliging van coronapersoonsgegevens die de overheid bewaart, meldt adviesbureau KPMG na onderzoek onder 1027 mensen.

Daarbij maakt ruim een derde (36 procent) zich zorgen over het eventueel moeten afstaan van meer privacygevoelige gegevens om de QR-code voor corona te behouden in de toekomst. Volgens de onderzoekers hangt dit samen met onduidelijkheid over wie toegang heeft tot de persoonsgegevens van het coronabewijs. Van de ondervraagden zegt 38 procent daar geen idee van te hebben.

Privacybewustzijn groeit

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna een derde (31 procent) van de Nederlanders vindt dat de keuze om wel of niet te vaccineren tegen corona niemand wat aangaat. KPMG stelt dat privacybewustzijn onder Nederlanders groeit. “Waar in 2018 bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog 69 procent van de bevolking privacy een belangrijk thema vond, is dat nu toegenomen naar 86 procent”, aldus het bureau.

Wantrouwen

KPMG stelt ook vast dat het wantrouwen in de overheid en aanpalende uitvoeringsinstanties blijft stijgen. Volgens de onderzoekers vertrouwt slechts 35 procent de overheid zonder meer voor de omgang met persoonsgegevens. “Het datalek bij de GGD begin dit jaar waarbij het administratiesysteem voor het test- en vaccinatieproces werd gehackt en persoonsgegevens rondom bron- en contactonderzoek van de GGD werden buitgemaakt, lijkt grote invloed te hebben op dit stijgende wantrouwen”, aldus KPMG.

Het adviesbureau doet jaarlijks onderzoek naar het Nederlandse privacybewustzijn. Volgens KPMG gaat het om een representatief onderzoek. (ANP)