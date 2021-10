KPMG: ‘Sturen op IC-capaciteit werkt averechts bij pandemie’

Geen enkele beddencapaciteit is opgewassen tegen de exponentiële groei van virussen. Het duurzaam verhogen van ziekenhuiscapaciteit is dan ook weinig zinvol en zelfs gevaarlijk.

Dat laat David Ikkersheim, partner bij KPMG, zien in het gisteren verschenen rapport Dit zijn de lessen van 1,5 jaar coronacrisis. Ikkersheim: “Paradoxaal genoeg hadden meer beschikbare IC-bedden waarschijnlijk geleid tot meer gezondheidsschade ten gevolge van de mitigatiestrategie die stuurt op ziekenhuiscapaciteit.”

IC-bedden

Positief is Ikkersheim over de rol die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding heeft vervuld in de tweede coronagolf. De KPMG-onderzoekers vinden het raadzaam om een permanente infrastructuur te ontwerpen voor het verdelen van schaarse capaciteit. Tevens is het van belang om eerder na te denken welke ziekenhuisverplaatste zorg mogelijk is. Tijdens de tweede en derde golf hebben huisartsen, de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingstehuizen een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de ziekenhuiscapaciteit. Waarschijnlijk hadden zelfstandige klinieken een nog grotere bijdrage kunnen leveren in het overnemen van electieve zorg, indien actiever zorg verplaatst was, en daarmee het stuwmeer aan reguliere zorg kunnen verminderen, zo stelt Ikkersheim.

Hij en zijn collega’s stellen voor de wet- en regelgeving aan te passen om het mogelijk te maken om tijdelijk ook bekwame, maar onbevoegde verpleegkundigen of andere zorgprofessionals te laten werken op bijvoorbeeld IC’s, zodat bij vereiste opschalingen meer mogelijk is.

Samenwerking zorgpartijen

Zeker aan het begin van de pandemie was de samenwerking tussen VWS, RIVM, GGD GHOR Nederlanden GGD’en moeizaam, zegt Ikkerheim. Hij noemt als meest in het oog springende voorbeeld de lange wachttijden voor de teststraten in het najaar van 2020. VWS en RIVM stelden het nieuwe testbeleid op, informeerden de GGD’en relatief laat en ook de inkoop van testcapaciteit door VWS was te laag, mede ten gevolge van OMT-advisering om primair gebruik te maken van de ziekenhuislaboratoriumcapaciteit.

De kritiek die de minister van VWS regelmatig uitte op het gebrek aan mogelijkheden die hij zou hebben, vindt Ikkersheim ‘moeilijk te plaatsen’. De wettelijke bevoegdheden van het departement van VWS in geval van een A-ziekte zijn zeer groot, inclusief het verregaand voeren van de regie.

Sterfte door covid in Europa

In Nederland zijn zo’n 30.000 mensen aan corona-19 overleden op basis van de oversterftegegevens van het CBS. Dit is gemiddeld in Europa. Er zijn landen die het beduidend beter doen, waaronder Denemarken, Noorwegen en Finland, maar ook landen die het beduidend minder doen, zoals Engeland, Spanje, Portugal en Tsjechië.