Kraamzorg bereikt ‘moeizaam’ akkoord over cao

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het principeakkoord dat werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en de zorgvakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91 overeen gekomen zijn.

Moeizaam

De betrokken partijen hebben meer dan een jaar onderhandeld over een nieuwe cao. Bo Geboortezorg spreekt dan ook van “een moeizaam traject”. Over verschillende punten is geen overeenkomst bereikt. Om te voorkomen dat medewerkers in de kraamzorg de dupe hiervan worden hebben de onderhandelaars gekozen voor een cao met een beperkte looptijd, namelijk van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Ruimte

Vakbond CNV durft al voorzichtig naar 2021 te kijken. Volgens CNV is een verbetering van arbeidsvoorwaarden volgend jaar mogelijk dankzij hogere maximumtarieven. Ook Bo Geboortezorg ziet ruimte. “Vanzelfsprekend komt een substantieel deel van deze verhoging ten goede aan de arbeidsvoorwaarden in de sector kraamzorg”, aldus de brancheorganisatie. De leden van de vakbonden hebben tot medio december de tijd om zich uit te spreken over het principe-akkoord.